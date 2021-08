Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülleimer in Brand gesetzt

Wassenberg (ots)

Durch mutmaßliche Brandstiftung geriet am Montag (2. August), gegen 19.30 Uhr, ein Mülleimer an der Erkelenzer Straße in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

