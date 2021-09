Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto kollidiert mit unbemanntem Flugobjekt

Gronau (ots)

Mit einem Wagen kollidiert ist am Mittwoch ein unbemanntes Flugobjekt in Gronau. Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es gegen 19.10 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße. Der Autofahrer gab an, dass er von der Alstätter Straße in Richtung der Butterlandstraße gefahren sei und zunächst aufgrund der tiefstehenden Sonne das Hindernis auf der Fahrbahn nicht gesehen habe. Erst als er näher gekommen sei, habe er die schwarze Drohne gesehen, die direkt vor ihm in die Luft aufgestiegen sei. Mutmaßlich handelt es sich um ein "Spielzeugquadcopter" mit einer Größe circa 25 mal 25 Zentimeter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

