Polizei Hagen

POL-HA: Drogen nach häuslicher Gewalt in Wohnung gefunden

Hagen (ots)

In Wehringhausen gerieten zwei Männer am Donnerstagnachmittag (27.05.2021) in einer gemeinsam bewohnten Wohnung aneinander und es kam zu einer häuslichen Gewalt. Ein 29-Jähriger hatte nach bisherigen Ermittlungen die EC-Karte seines Mitbewohners entwendet. Als er von ihm darauf angesprochen wurde, bedrohte er den Mann mit den Worten "Wenn du zur Polizei gehst, werde ich dich umbringen". Der 29-Jährige konnte vor Ort nicht durch die Polizei angetroffen werden. Sie stellten jedoch Betäubungsmittel sowie typische Gegenstände für den Konsum in der Wohnung fest. Die Ermittlungen bezüglich der Bedrohung, des Diebstahls und der Betäubungsmittel dauern an. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. (arn)

