Polizei Hagen

POL-HA: Mann wechselt bei Erblicken der Polizei vom Fahrer auf den Beifahrersitz

Hagen (ots)

Am späten Donnerstagabend (27.05.2021) gegen 23.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 28-Jährigen auf der Wehringhauser Straße. Der Hagener hielt sich zuvor fahrenderweise mit seinem VW auf einem Parkplatz auf. Nachdem er geparkt hatte, sah er im weiteren Verlauf den Streifenwagen und wechselte schnell vom Fahrer auf den Beifahrersitz. Die Beamten nahmen einen starken cannabisähnlichen Geruch wahr. Vor dem Auto lag zudem an der Fahrertür ein Druckverschlusstütchen mit augenscheinlich minimalen Cannabisanhaftungen. Das Tütchen war trotz kontinuierlichen Regens trocken. Bei der Kontrolle war der Hagener sichtlich nervös, seine Pupillen reagierten stark verlangsamt auf Lichteinfall und seine Lider flatterten. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass der Mann THC konsumiert hatte. Er gab an, dass Auto nicht gefahren zu haben, sein Führerschein sei verloren gegangen und er habe auch keinen Fahrzeugschlüssel bei sich. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später in seiner Hosentasche ausfindig gemacht werden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Aktuell wird zudem ermittelt, ob er das Fahrzeug ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, geführt hat. (arn)

