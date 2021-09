Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fenster in Wohnhaus hält stand

Heiden (ots)

Einbrecher wollten in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Heiden eindringen. Die Täter versuchten vergeblich, ein Fenster auf der Rückseite aufzuhebeln. Für die Tat kommen zwei Zeiträume in Frage: Dienstag zwischen 09.30 Uhr und 16.30 Uhr oder Mittwoch zwischen 09.50 Uhr und 12.20 Uhr. Das Geschehen spielte sich in der Straße "Auf dem Lohkamp" ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell