Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Fahrradgarage aufgebrochen

Bocholt (ots)

Um an ihre Beute zu gelangen, haben Unbekannte eine Fahrradgarage in Bocholt-Mussum aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher vier Pedelecs der Marken Gazelle, Multicycle sowie Batavus. Zu dem Geschehen an der Straße Mosse kam es zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 06.55 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990.

