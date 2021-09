Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch am Pröbstingsee

Borken (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte in ein Gebäude am Pröbstingsee in Borken. In das Innere stiegen die Einbrecher ein, nachdem sie mit einem vor Ort gefundenen Stein ein Loch in eine Fensterscheibe geworfen hatten. Bargeld in zwei Geldkassetten und ein mobiles Terminal zur bargeldlosen Bezahlung sowie einen Bluetooth-Lautsprecher entwendeten die Einbrecher. Zum Abtransport der Beute nutzten sie eine hölzerne Kiste. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag zwischen 20.00 und 23.30 Uhr. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell