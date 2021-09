Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit "frisiertem" Motorroller gefahren

Borken (ots)

Deutlich schneller als mit 25 km/h war am Mittwoch ein Jugendlicher in Borken mit einem Motorroller unterwegs. Vorweisen konnte der 16-Jährige allerdings nur eine Mofaprüfbescheinigung, als Polizeibeamte ihn am Nachmittag auf dem Ramsdorfer Postweg kontrollierten. Weiterhin stellte sich heraus, dass das Fahrzeug dank technischer Veränderungen eine höhere Geschwindigkeit als zugelassen erzielte. Damit erlosch die Betriebserlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Velener ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell