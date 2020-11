Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201127-1-pdnms Zeugen

Hinweisgeber nach Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg

Wie bereits am 09.10.2020 berichtet ( 201009-5-pdnms ), kam es zu einem Raub auf die Shell Tankstelle in der Kieler Straße in Rendsburg. Die Kriminalpolizei Rendsburg konnte jetzt die Bilder einer Überwachungskamera auswerten. Auf den Bildern ist ein dunkel gekleideter Mann zu erkennen. Die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Hinweisgebern oder auch Zeugen, die etwas zu dem sehr auffälligen Rucksack oder auch zu den Schuhen des Täters sagen können.( Bilder können bei der Pressestelle Neumünster angefordert werden ) Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sönke Petersen

