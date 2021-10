Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Bauerschaft Herteler

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Coesfeld (ots)

Am 02.10.2021 befuhr ein 21jähriger Autofahrer aus Reken gegen 2:15 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Herteler in Coesfeld-Lette. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und schleuderte gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrzeugführer schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der stark beschädigte PKW wurde durch eine Abschleppfirma geborgen und abtransportiert.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell