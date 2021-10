Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Coesfelder Straße (L580), Hagen (L580), Am Wüllen /

Coesfeld (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Senden mißachtete am 30.09.2021, gegen 21.00 Uhr, die Vorfahrt eines 33-jährigen Autofahrers aus Billerbeck im Kreuzungsbereich der L580/Am Wüllen in Billerbeck. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr Billerbeck sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Die Autos der Fahrer mussten abgeschleppt werden.

Die L580 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

