Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kreuzweg

Unfallflucht - Radfahrer gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 30.09.2021, gegen 16.00 Uhr, führte ein 13-jähriger Nottulner Tricks mit seinem Cityroller auf dem Kreuzweg in Dülmen (In Höhe einer Bushaltestelle) aus. Während er diese Tricks vorführte, fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in Fahrtrichtung Münsterstraße vorbei. Auf gleicher Höhe stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen und stürzten. Dabei verletzte sich der 13-Jährige am Finger.

Der unbekannte Radfahrer jedoch stand auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - ca. 185cm bis 190 cm groß - schlanke Figur - bräunliche kurze Haare - bekleidet mit einer roten Jacke mit Kapuze und einer grauen Hose - unterwegs mit einem grauen Stadtfahrrad, ohne Gepäckträger

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell