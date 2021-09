Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (30.09.) transportierte ein Rettungshubschrauber einen verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Ein 19-jähriger Halterner befuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem Motorrad die Halterner Straße in Richtung Dülmen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 51-jähriger Mann aus Dülmen mit seinem Auto die Hülstener Straße. Er beabsichtigte nach links in die Halterner Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Auto. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer. Zum Transport in eine umliegende Klinik wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Halterner Straße war im Bereich der Unfallstelle für ca. 1 1/2 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Dülmen übernahm die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell