Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße

Fahrer eines Motorrollers nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rollerfahrer kam es am Mittwoch (29.9.) gegen 7.45 Uhr. Ein 14-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Rad die Bahnunterführung in Richtung Hermann-Leeser-Schule. In der Unterführung überholte ein Motorroller den Radfahrer. Aufgrund von zu geringem Abstand, berührte der Roller das Rad am Lenker. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Beschreibung: schwarzer Motorroller, Fahrer vermutlich jugendlich und komplett schwarz bekleidet. Weiterhin trug er einen ebenfalls schwarzen Rucksack. Zeugen, sowie der Rollerfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell