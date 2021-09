Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 28.09.2021, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 12.35 Uhr, den auf dem Edeka-Parkplatz (Konrad-Adenauer-Straße) in Ascheberg geparkten VW Golf eines 64-jährigen Nordkircheners und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell