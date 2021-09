Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Sandstraße

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Einen 38-jährigen Autofahrer aus Ascheberg hielten Polizisten am 28.09.2021, gegen 18.10 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Sandstraße in Ascheberg an. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Aschebergers. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht.

Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen entnahm man ihm eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell