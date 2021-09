Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtsloses Fahren

Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Dienstag (28.09.) gegen 16.15 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen entgegenkommenden schwarzen SUV der Marke Audi mit LH Kennzeichen, der auf der Landstraße 580 trotz bestehenden Überholverbots einen PKW überholte. Der SUV sollte überprüft werden und die Streifenwagenbesatzung wendete. Der Fahrzeugführer beschleunigte jedoch stark und wurde wiederholt aus den Augen verloren. Er fuhr weiter in Richtung Billerbeck und im weiteren Verlauf auf die K 30 Richtung Helker Berg - an der Kreuzung Münsterstr. / Helker Berg geradeaus - in die Bergstraße und von dort in die Bauernschaft > Hier kam es auf den Feldwegen vermutlich zu Gefährdungen von Radfahrern und Fußgängern < Weiter auf die L506 dann rechts Richtung Beerlage - an der Bushaltestelle Ueding/Rölver Weg nach links in die Bauernschaft - von dort über die Bauernschaft Esking nach Laer. Hier wurde der SUV endgültig aus den Augen verloren. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer dauern an. Zeugen / Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Coesfeld zu melden, Tel. 02541-140.

