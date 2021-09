Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Wasserburg, Zur Sängerlinde, Oststraße

Hol- und Bringzonen im Rahmen der Verkehrstage vorgestellt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Das Schülerparlament der Wieschhofgrundschule ( jeweils 2 Kinder aus allen Grundschulklassen ) aus Olfen hat sich zusammen mit der Schulleiterin Frau Deuker, mit der Stadtangestellten, Frau Becker( Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung) und der zuständigen Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei in Coesfeld, Silke Baumann, auf dem Weg zu den zwei neuen Hol-und Bringzonen und zu gefährlichen Straßenüberquerungen in Olfen begeben.

In Olfen gibt es an der Straße Wasserburg, Zur Sängerlinde und an der Oststraße jeweils eine Hol-und Bringzone. Dort sollen Eltern ihre Schulkinder aus dem Auto steigen lassen und die Kinder dann das letzte kleine Stück zu Fuß laufen. Damit möchte man verhindern, dass Eltern ihre Kinder bis zur Schule vorfahren.

In der Vergangenheit kam es an der Schule zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und es enstanden unübersichtliche Verkehrslagen - für Kinder und Autofahrer. Einer solche Gefahrenstelle soll damit entgegen gewirkt werden.

Weiterhin hatte die Stadt Olfen zuvor Fußspuren an der Schule aufgesprüht, um das Überqueren der Straße für die Grundschüler sicherer zu machen.

Nach der Besichtigung dieser Örtlichkeiten, begrüßte der Liedermacher Rainer Niersmann alle Kinder auf dem Schulhof mit seinen Mitmach-Straßenverkehrsliedern. Den Kindern gefiel das Programm sichtlich und sie stimmten fröhlich ein.

Ein rundum gelungener Verkehrstag in Zusammenarbeit mit der Wieschhofgrundschule, der Stadt Olfen und der Polizei Kreis Coesfeld.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell