Einstellungsberatung der Polizei Coesfeld lädt ein!

Coesfeld (ots)

Die Einstellungsberatung der Polizei in Coesfeld öffnet am Samstag, 02.10.2021, in der Zeit von 10.00-16.00 Uhr Ihre Türen. Im Foyer des Dienstgebäudes der Polizei Coesfeld, Daruper Straße 7 in Coesfeld, wird ein Infostand aufgebaut und alle Fragen rund um die Fachoberschule der Polizei und das Duale Studium beantwortet. Der Bewerbungstermin für die Fachoberschule der Polizei hat sich bis zum 30.11.2021 (Bewerbung für das Jahr 2022) verlängert.

Die Bewerbungsfrist für das Duale Studium endet allerdings bereits am 08.10.2021.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre zu erkundigen und Fragen zu stellen.

Es gelten die 3G Regeln und im Gebäude herrscht Maskenpflicht.

Darüber hinaus ist der Einstellungsberater der Polizei Coesfeld, Thomas Meyer, unter der Telefonnummer 02541-14-294 erreichbar.

