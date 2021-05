Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Aus unbekannter Ursache gegen Hauswand gefahren

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 2 Uhr in der Brückenkopfstraße. Ein 20-Jähriger Audi-Fahrer befuhr die Uferstraße und die Bergstraße, als er in die Brückenkopfstraße abbog. Kurz nach dem Abbiegevorgang verlor der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei wurden die Airbags ausgelöst, verletzt wurde weder der Fahrer, noch sein Beifahrer. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

