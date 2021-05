Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal; Pkw in Brand geraten - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach dem Pkw-Brand im Bereich der Äußeren Wingertstraße am frühen Montagmorgen, konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch das Brandgeschehen wurde ein weiterer geparkter Pkw der Marke Toyota leicht beschädigt. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim, unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

