Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße

Zweiradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

Einen am Straßenrand geparkten grauen Ford Focus beschädigte ein bislang unbekannter Zweiradfahrer. Am Dienstag (28.9.) gegen 07.30 Uhr konnten an dem Auto eine zersplitterte Hechscheibe sowie Beschädigungen im gesamten Heck des Fahrzeuges festgestelle werden. Aufgrund der Beschädigungen kann davon ausgegangen werden, dass diese durch den Zusammenstoß mit einem Zweirad entstanden sind. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Aufgrund eines auffälligen Geräusches, könnte sich der Unfall am Montagabend (27.9.) gegen 21 Uhr ereignet haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

