Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, K10

Lieferwagen flüchtet nach Unfall

Coesfeld (ots)

Am 30.09.2021, gegen 07.15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Sendener mit seinem Transporter die K 10 (Senden, Ottmarsbocholt) in Fahrtrichtung Ottmarsbocholt. In Höhe des Pendlerparkplatzes kam ihm ein anderer weißer Transporter entgegen. Dieser geriet, nach Aussage des Sendeners, über die Mittellinie auf seine Fahrspur und die Außenspiegel beider Fahrzeuge gerieten aneinander. Hierbei entstand an dem Transporter des 49-Jährigen ein Schaden am Außenspiegel und an der Fahrerscheibe.

Der Unfallverursacher setzte sein Fahrt in Richtung Amelsbüren fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell