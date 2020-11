Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Einbruch Personalausweis gefunden

MeisenheimMeisenheim (ots)

Ein weiteres Mal ist der Zaun am Wertstoffhof an der B 420 beschädigt worden. Erst einige Tage zuvor war ein Langfinger so auf das Gelände gelangt. Offensichtlich wird in den dort stehenden Containern nach Brauchbarem gesucht. Am letzten Wochenende hatte der Täter einige Teile aus den Behältern auf dem Grundstück verteilt. Ob etwas fehlt, konnte noch nicht festgestellt werden. Nach dieser Aktion wurde am Montag allerdings ein Personalausweis auf dem Platz gefunden. Die Polizei wird dem Tatverdächtigen Gelegenheit geben sich zu den Vorwürfen der festgestellten Straftaten zu äußern. |pilek-AH

