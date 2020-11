Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rüttelplatte gestohlen

JettenbachJettenbach (ots)

Eine Rüttelplatte ist am Wochenende von einer Baustelle an der L 370 zwischen Jettenbach und Bosenbach gestohlen worden. Das 600 Kilo schwere Gerät der Marke "Wacker Neuson", Typ DPU 6555, wurde vermutlich mit einem an der Baustelle aufgebrochenen Radlader auf ein geeignetes Fahrzeug aufgeladen. Der Wert des Rüttlers wird mit 9.000 Euro angegeben. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



