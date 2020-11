Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fehler beim Linksabbiegen

Kreimbach-KaulbachKreimbach-Kaulbach (ots)

Ein Omnibus ist am Montagmorgen in der Bahnhofstraße mit einem PKW zusammengestoßen. Der Busfahrer wollte nach links in die Lauterstraße abbiegen. Dies hatte der Fahrer des nachfolgenden PKW offensichtlich nicht erkannt. Obwohl der Linksabbieger nach eigenen Angaben seinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, wollte der PKW-Fahrer links an ihm vorbeifahren. Der Busfahrer hätte bei ausreichender Sorgfalt und zweiter Rückschau ebenfalls den Unfall verhindern können. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt. Der Schaden wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt. |pilek-AH

