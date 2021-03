Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrunkener lief über sieben Autos

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte am späten Montagnachmittag einen jungen Mann festnehmen, der kurz zuvor in der Dammstraße sieben geparkte Autos beschädigt hatte. Passanten hatten gegen 17.20 Uhr beobachtet, wie der 21-Jährige nacheinander auf die Motorhauben der Pkw sprang und über deren Dächer lief. Als die Zeugen den Täter auf sein sinnloses Handeln ansprachen, flüchtete der Mann in Richtung der Straße An der Petersburg. Mit einer guten Personenbeschreibung durch die Zeugen ausgestattet, konnte eine Funkstreife der alarmierten Polizei den Täter dann wenig später im Bereich der Bielefelder Straße antreffen und festnehmen. Wie sich herausstellte, war der Mann stark alkoholisiert und ohne festen Wohnsitz. Ein Haftrichter folgte einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft und schickte den 21-Jährigen in die Hauptverhandlungshaft.

