Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Hundebiss - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine Frau mit Kinderwagen wurde am vergangenen Sonntag, 22. August, gegen 19:45 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße in Gebersheim von einem Chihuahua gebissen. Bei der bislang unbekannten Hundehalterin soll es sich um eine etwa 50 bis 60 Jahre alte und 170 cm große Frau mit schulterlangen, blonden Haaren handeln. Der Vorfall soll von Passanten beobachtet worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-390, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell