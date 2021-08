Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Mehrere Bäume entrindet

Ludwigsburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter vermutlich am Freitag, 20. August oder davor beim Spielplatz "Gänsweidle" in der Hohenecker Straße an mehreren Bäumen die Rinde teils großflächig abgeschält. Dies führt dazu, dass die Bäume absterben werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, zu melden.

