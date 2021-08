Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der A 45 im Bereich Olpe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0837

Am Wochenende kam es auf der A 45 bei Olpe/Wenden zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich am Samstag (7. 8.) gegen 17.35 Uhr auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach ersten Zeugenaussagen fuhr eine 23-jährige Frau aus Bonn mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Olpe-Süd und Freudenberg überholte sie einen Sattelzug. Nachdem sie dazu auf den linken Fahrstreifen gewechselt war, zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 19-Jährigen. Der 19-Jährige fuhr nachfolgend auf der linken Spur.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 23-Jährige sowie ihre 51-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Inwieweit die 23-Jährige durch den Überholvorgang oder der 19-Jährige durch mögliche überhöhte Geschwindigkeit den Unfall verursacht haben, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Es entstand ein Sachschaden von circa 27.000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (9.8.) an ungefähr der gleichen Örtlichkeit, jedoch in Fahrtrichtung Dortmund. Nach ersten Informationen fuhr ein 36-Jähriger aus Essen gegen 0.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen. Aus bis jetzt nicht geklärten Gründen fuhr er auf das vorausfahrende Auto eines 48-Jährigen aus Rumänen auf. Der 48-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit der Betonschutzwand und kam dann rechtsseitig im Grünstreifen zum Stehen.

Die neunjährige Beifahrerin des 36-Jährigen wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 48-jährige Mann aus Rumänien.

Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von circa 37.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell