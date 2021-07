Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Tür zu Wohnhaus hält stand

Borken (ots)

Einbrecher wollten am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in Borken-Weseke eindringen. Die Täter scheiterten: Es gelang ihnen nicht, die Eingangstür zu dem Gebäude an der Straße Im Ossbrook gewaltsam zu öffnen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell