Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Freihändig und angetrunken

Gronau (ots)

Den Rat der Rettungssanitäter, in einem Krankenhaus untersucht zu werden, hat ein 23-Jähriger am Sonntag in Gronau nicht befolgt. Der Radfahrer war zuvor auf der Von-Steuben-Straße gestürzt. Der Gronauer erklärte, dass er freihändig gefahren sei und deshalb gestürzt sei. Vor der Fahrt habe er Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Die Angaben zum Alkohol bestätigte ein Atemtest, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,7 Promille schließen ließ. In der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Radfahrer Blutproben, um seine Alkoholisierung und den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

