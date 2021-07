Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abfall gerät in Brand

Gronau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist Abfall in einem öffentlichen Müllbehälter in Brand geraten. Gegen 23.00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Neustraße aus. Ein Zeuge hatte das Feuer gemeldet. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

