Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Wagen eingedrungen und Geldbörse entwendet

Isselburg (ots)

Diebe haben am Freitag in Isselburg aus einem Auto ein Portemonnaie gestohlen. Der Wagen hatte auf einem Pendlerparkplatz an der Empeler Straße (B67) an der Auffahrt zur Autobahn A3 gestanden. Dort kam es zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr zu der Tat. Wie die Täter in das Innere des Fahrzeugs gelangt sind, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

