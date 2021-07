Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Raesfeld (ots)

In einem Kreisverkehr hat eine Autofahrerin am Freitag in Raesfeld eine Pedelecfahrerin erfasst. Diese erlitt leichte Verletzungen. Dazu war es gegen 19.00 Uhr im Kreisel Helweg / Hoher Weg / Vennekenweg gekommen, in den die 55-jährige Dorstenerin vom Helweg aus Richtung Weseler Straße kommend eingefahren war. Eine 66-Jährige kam bei der Kollision mit ihrem Pedelec zu Fall. Der Rettungsdienst brachte die Raesfelderin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell