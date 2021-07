Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Sonntag in Bocholt bei einem Zusammenstoß erlitten. Die 39-Jährige war gegen 17.00 Uhr auf der Milchstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der bevorrechtigten Brömmelingsstiege wollte die Bocholterin diese geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 54-jährigen Bocholters, der die Brömmelingsstiege befuhr. Die verletzte Bocholterin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

