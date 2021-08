Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsverstöße und Platzverweise - Bilanz des Wochenendes bei Kontrollen in der Innenstadt und am Phoenixsee

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat an beiden Nächten (6. und 7. August) dieses Wochenendes sowohl im Bereich des Wallrings als auch rund um Dortmund-Hörde wieder eine hohe Zahl an szenetypischen Fahrzeugen kontrolliert. Die Bekämpfung illegaler Fahrzeugrennen, die Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle und das Unterbinden immer wieder festgestellter Begleiterscheinungen wie Ruhestörungen und Vermüllung im Stadtgebiet sind weiterhin das Ziel der regelmäßig und mit langem Atem stattfindenden Einsätze.

Obwohl sich das Fahrzeugaufkommen an diesem Wochenende verringert hat, stellten die Polizistinnen und Polizisten an beiden Abenden zusammen rund 160 szenetypische Fahrzeuge fest.

Ab dem späten Freitagabend kontrollierten die Beamten 89 Personen. Insgesamt stellten sie dabei 48 Verkehrsverstöße fest. Ein Fahrzeug musste sichergestellt werden. Es bestand der Verdacht auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Für ein weiteres Fahrzeug ordneten die Polizisten ein technisches Gutachten an. Zudem wurden acht Platzverweise ausgesprochen. In Höhe des Schwanenwalls schritten die Beamten zudem auf Grund einer Ruhestörung ein. Die Polizei beendete ihren Einsatz in der Nacht gegen 2.30 Uhr.

Auch am Samstagabend kontrollierte die Polizei sowohl an festen Standorten innerhalb des Walls als auch an wechselnden Plätzen im Bereich rund um Hörde. Knapp 100 Fahrzeuge und insgesamt 118 Personen konnten dabei der Szene zugeordnet werden. 52 Verkehrsverstöße, acht Platzverweise und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind die Bilanz. Ab 1.15 Uhr leiteten die Polizisten den Verkehr vom Wall in Richtung Ruhrallee ab. Als auch die letzten Szeneangehörigen schließlich entnervt die Innenstadt verließen, beendete die Polizei den Großeinsatz.

