POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 45 - Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss

In Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Hafen hat sich am Samstagabend (7. August) ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines BMW stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr gegen 21.25 Uhr ein 28-jähriger Dortmunder auf der A 45 in Richtung Frankfurt. In Höhe des Autobahnkreuzes DO-Hafen fuhr zeitgleich ein 21-Jähriger auf der Abbiegespur in Richtung Marten. Dieser verließ offenbar ruckartig mit seinem BMW den Fahrstreifen und scherte kurz vor dem 28-Jährigen ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW drehte sich daraufhin und prallte gegen die Leitplanke.

Durch den Unfall wurden sowohl der 28-Jährige als auch der 21-Jährige leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem jungen Fahrer aus Polen Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein des 21-jährigen Mannes.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt rund 40.000 Euro.

