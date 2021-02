Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannnheim-Seckenheim: Kellereinbrüche - Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in mehrere Keller im Stadtteil Seckenheim ein. Zunächst gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Oberkircher Straße und begab sich in den Keller. Hier drang er in mehrere Kellerabteile ein und suchte nach Stehlenswertem. Inwiefern er dabei fündig wurde und etwas entwendete, ist derzeit noch unklar. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

