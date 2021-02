Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein 29-jähriger Mann verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Drogeneinfluss. Der Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Renault auf der B 38a, Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau unterwegs. In Höhe der Abfahrt Ilvesheim fuhr einem 44-Jährigen auf dessen Audi auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Renault wurde durch den Fahrzeughalter abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Urintest reagierte positiv auf Marihuana. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

