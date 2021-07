Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210728.1 Wankendorf: Radfahrer von PKW erfasst und schwer verletzt

Wankendorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Wankendorfer Kreuzungsbereich Mühlenstraße/Röterberg/Bornhöveder Landsstraße zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich hierbei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 1.000 Euro.

Nach derzeitigen Ermittlung der Polizei Wankendorf befuhr gegen 14:15 Uhr der 33-jähirge Fahrer eines VW Passat die Mühlenstraße und wollte nach rechts in die Bornhöveder Landstraße einbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei den aus Richtung Bornhöved kreuzenden 48-jährigen Radfahrer, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Radweg ist für den Radverkehr an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben.

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Magnus Gille

