Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Magstadt: alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein 54 Jahre alter Renault-Lenker wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen, nachdem er am Donnerstag gegen 19.40 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost vermutlich alkoholisiert in einen Unfall verwickelt war. Der 54-Jährige wollte vom ganz linken Fahrstreifen nach rechts wechseln und übersah hierbei vermutlich eine 67-jährige Skoda-Fahrerin, die dort unterwegs war. Zunächst stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen und gerieten dann beide ins Schleudern. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass der Renault-Fahrer alkoholisiert gefahren sein könnte. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Darüber hinaus konnte er keinen Führerschein vorweisen, so dass er auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wird. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 12.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell