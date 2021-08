Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er ein "Vorfahrt gewähren"-Verkehrszeichen und den VW einer 20 Jahre alten Frau übersah, war ein 34-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt. Der Triumph-Lenker wollte von der Bergstraße kommend nach links in die Leonberger Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er dann mit der 20-jährigen VW-Fahrerin zusammen, die die Leonberger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 7.000 Euro beziffert.

