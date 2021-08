Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen

Ehningen: nach Mülleimerbrand Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 00.30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Böblingen, nachdem ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger gezündelt und anschließend einen Mülleimer in Brand gesetzte hatte. Das Feuer konnte von Passanten gelöscht werden. Zunächst wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Aufgrund von Zeugenhinweisen ergab sich der Verdacht, dass der Täter gemeinsam mit mehreren Personen in eine S-Bahn in Richtung Ehningen gestiegen sein könnte. Aufgrund dessen wurde der Bahnhof in Ehningen überprüft. Hierbei konnten eine vierköpfige Gruppe am Bahnhof festgestellt werden. Die Polizeibeamten entschieden sich die jungen Männer zu kontrollieren, da eine Person auf die Beschreibung des Täters passte. Als die Personen sich in Richtung der Fahrradständer begaben, beobachteten die Polizisten, dass einer der jungen Männer auf ein Fahrrad eintrat. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, ergriff diese Person die Flucht. Der jungen Mann stürzte jedoch, erlitt leichte Verletzungen und konnte letztlich von den Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 17 Jahre alte Jugendliche wurde anschließend zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Darüber hinaus befand sich auch der 21 Jahre alte Tatverdächtige, der den Mülleimer angezündet haben soll, unter den vier Männern. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Er wurde ebenfalls zum Polizeirevier gebracht. Wie die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, wurde das Schloss mit dem das Fahrrad gesichert worden war, durch die Tritte so beschädigt, dass es kaputt ging. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird derzeit beim Polizeirevier Böblingen verwahrt. Es handelt sich um ein Kinder-Mountainbike mit rotem Rahmen und schwarzen Linien. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Besitzer des Fahrrades sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell