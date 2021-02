Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180221-0117: Unfallflucht in der Fürstenbergstraße

Hückeswagen (ots)

Eine Beule hat am Mittwoch (17. Februar) eine Anwohnerin der Fürstenbergstraße in ihrem geparkten Opel Corsa entdeckt. Der Opel, der in Höhe der Hausnummer 51 am Straßenrand abgestellt war, wies an dem vorderen Kotflügel der Fahrerseite einen deutlichen Schaden auf. Der Verursacher fuhr davon, ohne den Schaden zu melden. Hinweise zu dem Unfall, der sich zwischen Montag- und Mittwochmittag ereignet haben muss, nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

