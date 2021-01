Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis

KandelKandel (ots)

Am 02.01.2021 befuhr um 14:30 Uhr die aufmerksame Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Wörth in Kandel die Nansenstraße und konnte dort einen Citroen mit GER-Kennzeichen im Fließverkehr feststellen. Da das Fahrzeug und der vermutete Fahrer aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war, wurde der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als Fahrer konnte der vermutete 49-jährige Mann aus Kandel festgestellt werden. Aufgrund vorangegangener Verfahren war bekannt, dass der kontrollierte Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Kraftfahrer räumte auch den jetzigen Verstoß ein, die Autofahrt wurde vor Ort beendet, ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Kraftfahrer bereits mehrfach in gleicher Sache in Erscheinung trat, dürfte die Sanktionierung der Staatsanwaltschaft Landau entsprechend höher ausfallen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell