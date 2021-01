Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Kalmitparkplatz mal wieder hoffnungslos überfüllt

Am gestrigen Samstag, den 03.01.2021, kam es zu einem neuerlichen Verkehrschaos auf dem Kalmitparkplatz (wir berichteten bereits mehrfach). Insgesamt 24 Kraftfahrzeuge waren falsch bzw. verkehrsbehindernd abgestellt, sodass der Fließverkehr beeinträchtigt war. Gegen die Falschparker wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. In einem Zeitraum von 1,5 Stunden musste die Zufahrt zum Kalmitparkplatz gesperrt werden, da der Verkehr komplett zum Erliegen kam. Auch am heutigen Sonntag muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Die Polizei weist darauf hin, dass alle Parkverstöße in diesem Zusammenhang strikt geahndet werden.

