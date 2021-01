Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Drogencocktail am Steuer

LeimersheimLeimersheim (ots)

Am Samstag musste ein BMW-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim den 29-Jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ein Drogenschnelltest schlug in der Folge auf Kokain, Amphetamin und Cannabis an, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ihm drohen nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

