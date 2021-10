Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Mobilfunkgeschäft ++ Hoher Sachschaden ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Schwanewede. In ein Mobilfunkgeschäft Am Markt sind in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter eingebrochen. Kurz vor 4 Uhr am Mittwochmorgen warfen sie einen Gullydeckel in das Schaufenster, um an ihre Beute innerhalb des Ladens zu gelangen. Letztlich erbeuteten sie trotz ausgelöster Alarmanlage Mobiltelefone und Zubehör in bislang unbekannter Menge und flohen anschließend unerkannt. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren vier Täter am Tatort, auf ihrer Flucht trennte sich das Täterquartett jedoch möglicherweise auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei Osterholz verlief in der Nacht ergebnislos. Nun suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Ort gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Hoher Sachschaden

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Garlstedter Straße (K46). Ein 18-jähriger Fahrer eines Fords war in Richtung L135 unterwegs, als plötzlich ein Tier die Straße querte und er daher abbremsen musste. Ein dahinterfahrender 67-jähriger Hyundai-Fahrer hatte zu wenig Abstand gehalten, sodass er einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde bei der folgenden Kollision niemand. Der Hyundai musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

