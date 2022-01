Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Wohnungseinbrecher hebeln Fenster auf

Borken (ots)

In ein Wohnhaus eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken-Weseke. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude an der Oyenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Einbrecher nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 14.20 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

